Войну нужно завершить: Уиткофф переговорил с семьями заложников

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, который находится в Израиле, заявил, что его главной задачей в данный момент должно стать полное прекращение боевых действий в секторе Газа и достижение всеобъемлющего соглашения между Израилем и ХАМАС.

В субботу в центре Тель-Авива собрались сотни израильтян — в основном члены семей заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Поводом для демонстрации стали опубликованные группировкой видеозаписи, на которых к своим близким обращаются пленники Ром Бреславски и Эвьятар Давид. На кадрах видно, что оба находятся в состоянии крайнего истощения. Ролики сопровождаются слоганом «Они едят то же, что и мы» и, по замыслу ХАМАС, должны служить доказательством голода в Газе. Акцию посетил Уиткофф.

«План состоит в том, чтобы завершить войну, а не продолжать ее», – заявил спецпредставитель американского президента на встрече с родственниками заложников.

Он подчеркнул, что вместо временного соглашения между Израилем и ХАМАС необходимо добиваться устойчивого прекращения боевых действий и освобождения всех заложников. По его словам, большинство жителей Газы также хотят возвращения пленных, поскольку только после этого может начаться восстановление региона.

Вместе с тем Уиткофф заявил, что ему нечего сообщить об успехах в переговорах с ХАМАС по заложникам: «Я хотел бы, чтобы у меня были новости для вас. Но ситуация сложная. Есть много причин, почему я не могу привести подробности».

Уиткофф добавил, что судьба заложников сильно беспокоит президента США Дональда Трампа, который желает возвращения их всех домой.

«ХАМАС ведет себя так, словно не держит слово. Переговоры обескураживали, и теперь мы думаем: нам нужно сделать все или ничего», - сказал спецпосланник президента США.

Встреча Уиткоффа с семьями заложников длилась около трех часов.

Во время демонстрации мать заложника Матана Энгерста рассказала, что после обращения к координатору ЦАХАЛ по делам заложников и пропавших без вести с просьбой обратить внимание на состояние пленных ей в ответ заявили, что опубликованные видео — часть пропаганды ХАМАС.

Мать другого пленника, Матана Цангаукера, сказала: «Наши дети переживают Холокост — от них остались одни скелеты». По ее словам, это мучение могло бы уже закончиться, если бы предыдущее соглашение не было сорвано из политических соображений. «Единственное, что мы еще не попробовали, — это комплексное соглашение, предусматривающее окончание войны. Соглашение, которое действительно можно реализовать», — подчеркнула она.

Египетский чиновник, участвующий в переговорах, заявил в интервью одному из арабских СМИ, что «подход США сменился», и тон, каким американские посредники разговаривают с представителями ХАМАС, изменился тоже. По словам египетского чиновника, Вашингтон сейчас оказывает меньше давления на Израиль с целью прекращения войны, а требует от ХАМАС полной капитуляции.

Ранее CNN со ссылкой на информированный источник сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие решения о дальнейших военных действиях в секторе Газа. Согласно информации телеканала, это происходит на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве по поводу предпочтительного курса действий в анклаве.