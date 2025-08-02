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Доклады ООН почти не читают

говорится в докладе организации
17:07 625

Организация Объединенных Наций (ООН) подготовила доклад, посвященный поиску возможностей повышения ее эффективности и сокращения расходов. В документе сказано, что доклады ООН мало кто читает, передает Reuters.

Доклад 1 августа представил генсек ООН Антониу Гутерриш. Документ подготовила действующая под его руководством рабочая группа «ООН-80». Она проверяет, как сотрудники выполняют тысячи мандатов, порученных им Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности.

Гутерриш рассказал, что в 2024 году ООН обеспечила проведение 27 тыс. заседаний с участием 240 органов, а секретариат организации подготовил 1100 докладов. Это на 20% больше, чем в 1990 году. При этом генсек ООН считает, что «огромное количество заседаний и докладов доводит систему — и всех нас — до предела». «Многие из этих докладов мало читаются. 5% самых популярных докладов были скачаны более 5500 раз, в то время как каждый пятый доклад скачивается менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение», – уточнил Антониу Гутерриш.

Генсек всемирной организации запустил работу группы «ООН-80» в марте. Решение было принято из-за того, что ООН, которой в этом году исполняется 80 лет, уже как минимум седьмой год подряд сталкивается с «кризисом ликвидности»: не все ее 193 стран-членов платят обязательные регулярные взносы «в полном объеме или своевременно».

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