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В Эмиратах началась зачистка российских фирм

17:23 1718

Власти Объединенных Арабских Эмиратов начали тотальные проверки российских компаний, число которых в стране превысило 4 тыс., и ужесточили контроль за их финансовыми операциями, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консалтинговые фирмы.

По данным собеседников агентства, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с ограничениями по операциям, проверками или прямым закрытием счетов. Управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Мария Чуманова сообщила, что блокировка может произойти даже в случае, если клиент не ответил на звонок банка или не отправил документы точно в указанный срок. По ее словам, требования банков зачастую крайне жесткие: иногда необходимо за сутки предоставить и нотариально заверить до 20 документов.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, под усиленный контроль попадают клиенты, чья деятельность слабо связана с ОАЭ или вовсе не имеет отношения к стране. При этом, добавил он, проблемы возникают даже у компаний с реальным бизнесом, легальной деятельностью и существенными оборотами.

Кроме того, как отмечают юристы, банки тщательно отслеживают соблюдение санкционного режима: счета могут закрыть не только у компаний, находящихся под ограничениями, но и у тех, кто сотрудничает с контрагентами из санкционных списков США, ЕС и Великобритании.

Согласно данным международной компании Uppercase, в прошлом году в ОАЭ было зарегистрировано еще 100 предприятий с российским участием – это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Общее число таких компаний превысило 4000, однако примерно каждая седьмая (14%) из ранее созданных уже прекратила деятельность. Чаще всего бизнес в ОАЭ открывали представители ритейла (26%), IT-сектора (21%) и производственной отрасли (14%).

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