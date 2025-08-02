USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Итальянцы берут под охрану небо над странами Балтии

17:27 521

Накануне на эстонской авиабазе Эмари прошла торжественная церемония ротации миссии воздушной безопасности, в рамках которой португальские военно-воздушные силы передали дежурство итальянским коллегам. Теперь воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители F-35 ВВС Италии, сообщают СМИ.

Итальянские истребители, прибывшие на базу Эмари, будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве. Это четвертая миссия итальянцев в Эстонии, в предыдущий раз они несли службу здесь в 2021 году.

Миссия воздушной безопасности стран Балтии действует с 29 марта 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва стали членами НАТО. В 2012 году на саммите в Чикаго было решено продлить ее на неопределенный срок.

Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 32
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 1313
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 5291
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 768
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 370
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 4420
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3371
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 1246
ЦАХАЛ разгромил батальон ХАМАС
ЦАХАЛ разгромил батальон ХАМАС
18:08 561
Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей…
Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей… Заур Ахундов о большом успехе дебютанта еврокубков
16:05 3134
А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков?
А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков? наш комментарий
13:14 3496

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 32
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 1313
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 5291
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 768
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 370
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 4420
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3371
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 1246
ЦАХАЛ разгромил батальон ХАМАС
ЦАХАЛ разгромил батальон ХАМАС
18:08 561
Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей…
Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей… Заур Ахундов о большом успехе дебютанта еврокубков
16:05 3134
А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков?
А с чего это в Москве решили, что сирийцы едут с кульком подарков? наш комментарий
13:14 3496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться