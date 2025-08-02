Итальянцы берут под охрану небо над странами Балтии

Накануне на эстонской авиабазе Эмари прошла торжественная церемония ротации миссии воздушной безопасности, в рамках которой португальские военно-воздушные силы передали дежурство итальянским коллегам. Теперь воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители F-35 ВВС Италии, сообщают СМИ.

Итальянские истребители, прибывшие на базу Эмари, будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве. Это четвертая миссия итальянцев в Эстонии, в предыдущий раз они несли службу здесь в 2021 году.

Миссия воздушной безопасности стран Балтии действует с 29 марта 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва стали членами НАТО. В 2012 году на саммите в Чикаго было решено продлить ее на неопределенный срок.