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Умер судья - исполнитель приказов Махмудова

Инара Рафикгызы
17:34 2069

Бывший судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Энвер Сеидов скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, сообщается в социальных сетях.

Сеидов с 1990 года работал в Верховном суде Азербайджана, с 2000-го – в Суде по тяжким преступлениям, с 2011-го по 2019 год занимал должность судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям.

За время своей деятельности он приобрел известность благодаря рассмотрению ряда громких уголовных дел. Под его председательством бывшему министру обороны Рагиму Газиеву изначально был вынесен заочный смертный приговор, который впоследствии изменили на пожизненное лишение свободы. Кроме того, среди дел, которые рассматривал Сеидов, были уголовные дела в отношении Саида Рустамбейли, задержанного сотрудниками ныне упраздненного министерства национальной безопасности, а также нескольких активистов движения NIDA.

В этот период Сеидов направлял бывшему министру Эльдару Махмудову письма с ходатайствами о поощрении ряда сотрудников МНБ, что вызвало широкий общественный резонанс. Бывший судья в последний раз оказался в центре внимания, когда после выхода на пенсию подал в суд на Государственный фонд социальной защиты, оспаривая неправильный расчет выплат.

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