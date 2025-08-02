Назревает дефицит: Россия может столкнуться с нехваткой бензина

Ранее правительство России полностью запретило экспорт бензина до конца августа с целью «сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ».

Перебои с поставками бензина в России ожидаются в августе и сентябре, сообщает Reuters со ссылкой на участников топливного рынка.

Цены на бензин в России продолжают расти, несмотря на введенный запрет на экспорт, а в августе к подорожанию может добавиться риск дефицита, отмечается в публикации. «Будет очень сложно в августе–сентябре. Возможно появление локального дефицита. Мы можем увидеть что-то похожее на кризисы 2023 и 2021 годов», — не исключил один из собеседников агентства, предположив, что цены могут начать снижаться в октябре на фоне падения спроса.

По мнению представителей отрасли, сезонный спрос на топливо остается высоким, и введенного в августе запрета на экспорт недостаточно: объемы вывозимого товарного бензина слишком малы по сравнению с внутренним потреблением, чтобы создать избыток на российском рынке. Для сдерживания роста цен и предотвращения перебоев на АЗС потребуются дополнительные меры со стороны регуляторов, считают источники Reuters.

Собеседник агентства из неназванной нефтяной компании считает, что для удержания роста оптовых цен на бензин власти могут вновь повысить норму обязательной доли биржевых продаж для нефтепереработчиков, ввести ограничения на повышение цен и пересмотреть график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от ударов дронов.

Главная причина текущего дефицита бензина, по словам источников агентства, в том, что частные сети АЗС в этом году не сформировали достаточных запасов на период высокого спроса, как это делалось ранее.

Объемы производства топлива в России достоверно неизвестны. В 2024 году, после атак украинских беспилотников на НПЗ, власти РФ засекретили официальную статистику по выпуску бензина, а затем и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы переработки нефти в России снизились до 12-летних минимумов — 269,9 млн тонн.