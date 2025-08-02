Соединенные Штаты и Пакистан подписали новое торговое соглашение, которое включает в себя планы по разведке нефтяных запасов в Пакистане. О сделке было объявлено в четверг, 31 июля, и она рассматривается как значительный шаг в укреплении экономических связей между двумя странами. Среди многочисленных талантов нынешнего американского президента есть и сущая жемчужина – умение находить нефть в странах, где ее до этого не находил никто. Уникальный человек, впору принимать на вооружение лозунг «Где Трамп – там мир, дружба и нефть». «Мы только что заключили сделку со страной Пакистан, в соответствии с которой Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой своих огромных запасов нефти», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, добавив: «Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть в Индию!»

Понятно, что Индия упомянута здесь не случайно, она замешкалась со сделкой, которую предлагал ей Трамп, и получила тарифы в размере 25%. Пакистану грозило 29%, но он сумел подсуетиться, сделать американскому президенту соблазнительное предложение, в котором есть магическое для него слово «нефть», - и теперь Исламабад Вашингтону снова друг и «главный союзник, не входящий в НАТО». Его теснейшая связь с Пекином в глазах Трампа декриминализована, а индийский премьер Нарендра Моди теперь пусть локти кусает, держась за собственную хиндутву. Во всей этой истории очередного успеха Трампа, и не забудем о пакистанских властях, сумевших вскочить в «поезд дружбы» в самый последний момент, – есть только один нюанс, мешающий пуститься в пляс от радости за американского президента и пакистанские элиты. А именно то, что пакистанская нефть – она, как пресловутый «кот Шредингера», то есть она, эта нефть, теоретически в Пакистане есть, как, впрочем, и газ, но на практике ее никто не видел. Только выкладки геологоразведки, составленные примерно в таком же духе: вроде как есть, и много, но это не точно. По имеющимся данным, являющимся результатом серьезных научных исследований – и разведочного бурения, по состоянию на 2016 год Пакистан владеет 353 500 000 баррелей доказанных запасов нефти, что ставит его на 52-е место в списке стран, на территории которых есть нефть. Причем эти запасы относятся к категории трудноизвлекаемых.

А вот после 2016-го с пакистанской нефтью начало твориться нечто странное. Внезапно появились данные, что в Пакистане обнаружены четвертые по величине в мире месторождения нефти. То же самое происходило и с пакистанским газом: было заявлено, что на плато Кохат в провинции Хайбер-Пахтунхва, а также в провинции Синд были обнаружены огромные месторождения, которые могли давать по 2,114 миллиона кубических футов газа в день. В Пакистане и на мировых рынках после обнародования этих данных, представленных пакистанскими властями как «абсолютно надежные и неоднократно опытным путем проверенные», начинается нефтегазовый бум, на который слетаются иностранные инвесторы - китайцы, турки, кувейтцы, Shell и TotalEnergies... В бюджет Исламабада потекли деньги от иностранных компаний за право разведки и разработки нефтегазовых месторождений. А разве не об этом мечтал Исламабад, когда выкладывал в открытый доступ «обновленные», и это еще мягко сказать, данные по запасам? Да, афера, но на государственном уровне – и имевшая успех, правда, на короткий срок. Несколько независимых экспертиз, заказанных иностранными инвесторами у разных сервисных компаний, пришли к единодушному выводу: нефть и газ в Пакистане присутствуют, но добыча той же нефти потребует инвестиции в размере не менее 5 миллиардов долларов, а ее организация – четырех-пяти лет. То же и по газу: инвестиции в размере от 25 до 30 миллиардов долларов и десятилетие на организацию добычи.