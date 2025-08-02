ЦАХАЛ разгромил батальон ХАМАС

"Батальон "Бейт-Ханун" (назван по имени города на севере сектора Газа - прим.), который представлял угрозу для города Сдерот (расположен на юге Израиля - прим.), уничтожен. Это еще одно достижение в рамках операции "Колесницы Гидеона", - говорится в заявлении пресс-службы. В ведомстве добавили, что "сегодня (2 августа - прим.) боевая группа батальона "Гивати" под командованием 162-й дивизии действовала в районе Бейт-Хануна". "Во время операции военнослужащие обнаружили нескольких боевиков, выходящих из шахты туннеля, которые сдались войскам", - продолжили в пресс-службе.

Армия Израиля 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах палестинского анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников.