В Украине опровергают Путина

Заявления Министерства обороны России о захвате города Часов Яр являются «фейковыми». Линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова.

«Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. <…> Часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои», - отметил он, добавив, что линия разграничения не меняется почти несколько месяцев.

«Но говорить, что это заявление Минобороны или Путина опиралось хотя бы на что-то, невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили, но они просто врут на ровном месте», - заявил Трегубов.

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска захватили Часов Яр. Более того, Путин добавил, что украинские власти якобы «не информированы о событиях на фронте». 31 июля Минобороны России заявило о «захвате» города Часов Яр в Донецкой области Украины.