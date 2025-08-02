Мораль – пустой звук. Гуманизм – экспонат… Сукарно и Сухарто

Резня в Газе продолжается у всех на глазах — под молчаливым взором мира, привыкшего к потокам крови и к собственному безразличию. Бесчисленные видео- и фотосвидетельства никакого эффекта не производят. Геноцид в эпоху «общества спектакля» обретает новое качество: теперь, чтобы скрыть его сущность, не нужно даже прикрывать витрину — кровь уже течет в открытую, и никто не спешит закрывать глаза. Шестьдесят лет назад все было иначе. Массовое истребление коммунистов в Индонезии тщательно скрыли, и миллионы людей за пределами страны так и не узнали, что произошло. Сегодня мир изменился лишь в одном — исчезла необходимость скрывать геноцид.

В мире, где элиты обезумели от денег, крови, власти и безнаказанности, всё измеряется экономической рентабельностью и политической целесообразностью. Мораль и этика превратились в пустые звуки, а гуманизм — в предмет музейных экспозиций. Трагедия Индонезии 1965 года стала самым масштабным геноцидом после нацистских преступлений. Но в отличие от Холокоста, в Индонезии не один народ истреблял другой: здесь палачи и жертвы были частью одного общества, исключением становились лишь немногие китайцы и вьетнамцы. За один месяц в огромной стране, раскинувшейся на почти четырнадцати тысячах островах, были убиты миллион человек, а еще семьсот тысяч брошены в тюрьмы. Но мировая пресса предпочла промолчать. Лишь в 2006 году рассекреченные документы США показали истинных организаторов резни. Ими были Вашингтон и ЦРУ, которые уничтожили миллион жизней, устранив в Юго-Восточной Азии «коммунистическую угрозу». Миллион жизней для державы, называющей себя «колыбелью и экспортером демократии», оказался не более чем статистикой. Еще один пример двойных стандартов.

На первый взгляд ничего не предвещало катастрофы. Президент Ахмед Сукарно, носивший титул «вечного», с 1963 года правил страной и поддерживал теплые отношения с коммунистами. В 1959 году он обнародовал политический манифест «Манипол» с целью построения «индонезийского социализма» и «управляемой демократии». Экономика была поделена: коммунисты контролировали нефтедобычу, военные — переработку нефти. В парламенте три главные силы — коммунисты, националисты и клерикалы — делили между собой власть. Сукарно собирался дать коммунистам министерские портфели, но военные воспротивились. Сам он, будучи военным человеком, совершил фатальную ошибку — закрыл глаза на нарастающее могущество собственной армии. Тем временем количество членов Коммунистической партии Индонезии стремительно росло, но они не рвалась к власти. Лидер партии, Дипа Айдит, еще недавно восхвалявший Хрущева, тяготел к Мао. Сукарно также ориентировался на Китай. Когда события достигли критической точки, он находился в Пекине. Ночь на 30 сентября 1965 года стала переломной. Две части армии и президентская гвардия под командованием полковника Унтунга захватили стратегические объекты в Джакарте. Это был не путч, а контрпутч — попытка опередить готовившийся военный переворот. Президентская гвардия состояла из левых военных, однако ИКП не была организатором событий. В заявлении Коммунистической партии захват и создание «Революционного совета» назывались «внутренним делом армии». Эта позиция нейтралитета обрекла партию на уничтожение.

В ту ночь были убиты шесть высокопоставленных военных, в том числе командующий сухопутными войсками Ахмад Яни. Их тела сбросили в колодец. Единственным уцелевшим оказался генерал Мухаммед Сухарто — человек, служивший во время Второй мировой войны в армии Японии. Он захватил радиостанцию, объявил о «коммунистическом мятеже» и развернул волну террора. Коммунисты, обладая численным преимуществом и мощными ресурсами, не сопротивлялись — они даже не осознавали, что их обвиняют в том, чего они не совершали. Машина уничтожения заработала. К ноябрю были убиты около миллиона человек. Причина пассивности коммунистов была проста: они верили, что Сукарно отличит правду от лжи и остановит резню. Но Сукарно на глазах из всесильного президента превращался в бессильную марионетку, проигравшую военным. ИКП была принесена в жертву, а Сукарно низведен до унизительной роли статиста. Дипа Айдит, сдавшийся в конце октября, надеялся предстать перед Сукарно, но его расстреляли на месте. После разгрома коммунистов «вечная президентура» Сукарно была также уничтожена. В 1968 году власть перешла к Сухарто. Началась эпоха тридцатилетнего террора, коррупции и бесстыдной наживы. Его прозвище — «Господин десять процентов» — стало символом эпохи: с каждого контракта он требовал себе десятую часть прибыли.