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Сколько должен Азербайджан?

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Отдел экономики
18:24 1339

Внешний государственный долг Азербайджанской Республики на первое июля 2025 года составил 5,1 миллиарда долларов, что эквивалентно 8 миллиардам 518 миллионам манатов. Этот показатель в 15,5 раза меньше суммы стратегических валютных резервов страны и составляет 33,2 процента от общего объема ее государственного долга.

Об этом 1 августа сообщило Министерство финансов Азербайджанской Республики.

Совокупный объем валютных резервов Азербайджана на середину года достиг 77 миллиардов 700 миллионов долларов, увеличившись за первую половину 2025 года на 6,7 миллиарда долларов.

В структуре внешнего долга 85,1 процента составляют доллары Соединенных Штатов Америки

Внешний долг страны в течение последних семи лет, охваченных отчетом Министерства финансов, снизился на 3,8 миллиарда долларов. Только в январе-июне 2025 года сокращение составило 119 миллионов долларов за счет произведенных выплат по международным обязательствам.

В настоящее время внешний долг равен 6,5 процента валового внутреннего продукта, сократившись за полугодие на 0,4 процента. На обслуживание внешнего долга в структуре государственных расходов уходит около 6 процентов, при этом процентные выплаты составили 117 миллионов 800 тысяч долларов, а выплаты по основному долгу — 293,3 миллиона долларов.

В структуре внешнего государственного долга 3,6 миллиарда долларов приходятся на кредиты, а 1,4 миллиарда — на выплату евробондов. Задолженность по кредитам за первое полугодие 2025 года сократилась на 100 миллионов долларов. Основная сумма евробондов в размере 1,77 миллиарда долларов подлежит погашению в 2038 году по ставке купона 3,5 процента. Оставшаяся часть евробондов, составляющая менее 311 миллионов долларов, должна быть погашена в 2029 году по ставке купона 5,125 процента.

Положительным фактором является то, что более половины всего внешнего долга Азербайджанской Республики номинировано с фиксированной процентной ставкой.

Из общей суммы государственного долга около 2,1 миллиарда долларов приходятся на заимствования Министерства финансов для покрытия дефицита государственного бюджета

Из общей суммы внешнего долга 34,9 процента приходятся на кредиты Азиатского банка развития, 27,7 процента составляют евробонды, а 14,7 процента — кредиты Всемирного банка.

Из суммы внешнего долга 2,5 миллиарда долларов — это краткосрочные кредиты со сроком до пяти лет, а 2,207 миллиарда долларов страна должна погасить в течение ближайших пяти-десяти лет.

Согласно отчету Министерства финансов, внутренний государственный долг Азербайджана, представленный ценными бумагами отечественных эмитентов, составляет 17 миллиардов 118 миллионов манатов, что эквивалентно 66,8 процента от всего государственного долга. За первые шесть месяцев 2025 года этот показатель снизился почти на 10 процентов. Общий объем государственного долга, включая внешний и внутренний, составляет 25,7 миллиарда манатов или 19,6 процента ВВП страны.

В структуре внешнего долга 85,1 процента составляют доллары Соединенных Штатов Америки, 6,5 процента — евро, 3,3 процента — японская иена.

Из общей суммы государственного долга около 2,1 миллиарда долларов приходятся на заимствования Министерства финансов для покрытия дефицита государственного бюджета. Гарантированный государством долг по иностранным и внутренним займам составляет 10 миллиардов 840 миллионов манатов или 8,3 процента ожидаемого валового внутреннего продукта в 2025 году. Из этой суммы 9 миллиардов 124 миллиона манатов приходятся на внешние займы.

Все ключевые показатели государственного долга Азербайджанской Республики находятся в пределах установленных лимитов.

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