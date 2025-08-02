Сколько должен Азербайджан?

Внешний государственный долг Азербайджанской Республики на первое июля 2025 года составил 5,1 миллиарда долларов, что эквивалентно 8 миллиардам 518 миллионам манатов. Этот показатель в 15,5 раза меньше суммы стратегических валютных резервов страны и составляет 33,2 процента от общего объема ее государственного долга. Об этом 1 августа сообщило Министерство финансов Азербайджанской Республики. Совокупный объем валютных резервов Азербайджана на середину года достиг 77 миллиардов 700 миллионов долларов, увеличившись за первую половину 2025 года на 6,7 миллиарда долларов.

Внешний долг страны в течение последних семи лет, охваченных отчетом Министерства финансов, снизился на 3,8 миллиарда долларов. Только в январе-июне 2025 года сокращение составило 119 миллионов долларов за счет произведенных выплат по международным обязательствам. В настоящее время внешний долг равен 6,5 процента валового внутреннего продукта, сократившись за полугодие на 0,4 процента. На обслуживание внешнего долга в структуре государственных расходов уходит около 6 процентов, при этом процентные выплаты составили 117 миллионов 800 тысяч долларов, а выплаты по основному долгу — 293,3 миллиона долларов. В структуре внешнего государственного долга 3,6 миллиарда долларов приходятся на кредиты, а 1,4 миллиарда — на выплату евробондов. Задолженность по кредитам за первое полугодие 2025 года сократилась на 100 миллионов долларов. Основная сумма евробондов в размере 1,77 миллиарда долларов подлежит погашению в 2038 году по ставке купона 3,5 процента. Оставшаяся часть евробондов, составляющая менее 311 миллионов долларов, должна быть погашена в 2029 году по ставке купона 5,125 процента. Положительным фактором является то, что более половины всего внешнего долга Азербайджанской Республики номинировано с фиксированной процентной ставкой.