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Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие

18:28 375

В группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.

«Вооруженное сопротивление... не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права, и в первую очередь создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», - цитирует Al Arabiya выдержки из заявления ХАМАС.

В группировке отметили, что объявляют об этом в ответ на сообщения ряда СМИ, приводящих слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС разоружиться.

Также в ХАМАС подвергли критике визит Уиткоффа в сектор Газа, в центр по раздаче гумпомощи населению, назвав поездку «заранее отрепетированной театральной постановкой, призванной ввести в заблуждение общественное мнение». В ХАМАС призвали США сыграть роль в прекращении огня в Газе, в выводе израильских войск, снятии блокады с анклава.

Ранее в субботу Уиткофф заявил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.

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