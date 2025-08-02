Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие

В группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.
«Вооруженное сопротивление... не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права, и в первую очередь создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», - цитирует Al Arabiya выдержки из заявления ХАМАС.
В группировке отметили, что объявляют об этом в ответ на сообщения ряда СМИ, приводящих слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС разоружиться.
Также в ХАМАС подвергли критике визит Уиткоффа в сектор Газа, в центр по раздаче гумпомощи населению, назвав поездку «заранее отрепетированной театральной постановкой, призванной ввести в заблуждение общественное мнение». В ХАМАС призвали США сыграть роль в прекращении огня в Газе, в выводе израильских войск, снятии блокады с анклава.
Ранее в субботу Уиткофф заявил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей.