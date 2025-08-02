Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие

В группировке ХАМАС заявили, что отказываются разоружиться, пока не будет создано государство палестинцев со столицей в Иерусалиме.

«Вооруженное сопротивление... не может прекратиться до тех пор, пока не удастся полностью восстановить наши национальные права, и в первую очередь создать независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме», - цитирует Al Arabiya выдержки из заявления ХАМАС.