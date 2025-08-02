Россия начала восстановление Донецкого аэропорта

Россия приступила к восстановлению Донецкого аэропорта.

По данным телеграм-канала Military Journal, проанализировавшего свежие спутниковые снимки, на взлетно-посадочных полосах были засыпаны траншеи, что может указывать на планы возобновить работу аэропорта, разрушенного еще в 2014 году.

Также на территории близлежащих автостоянок замечены земляные работы, вероятно, подготовительные к монтажу топливных цистерн. По другой версии, восстанавливаемый объект будет использоваться для запуска российских беспилотников.