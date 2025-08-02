Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре

Публикация в израильской газете Israel Hayom, известной близостью к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, вызвала ощутимый резонанс как в Израиле, так и за его пределами. В материале, автором которого является эксперт по международным кризисам и стратегическим коммуникациям Шай Галь, утверждается, что признанная лишь Анкарой Турецкая Республика Северного Кипра постепенно превращается в фактор прямой угрозы безопасности Государству Израиль. Более того, автор публикации допускает возможность проведения военной операции Израилем в координации с Грецией и греческой частью острова против Северного Кипра с целью «освобождения» территории.

Примечательно, что статья вышла в годовщину турецкой военной операции 1974 года, после которой остров фактически оказался разделенным на две части. Автор отмечает, что долгие годы Израиль рассматривал кипрский конфликт исключительно как спор между турками и греками, не затрагивающий его национальных интересов. Однако изменившаяся геополитическая обстановка в регионе, по мнению Галя, вынуждает Иерусалим пересмотреть свой подход и признать Северный Кипр частью стратегической проблемы еврейского государства. В статье Северный Кипр назван «международной серой зоной», где действуют не только турецкие вооруженные силы, но и структуры, связанные с Ираном и организацией ХАМАС. По утверждению автора, именно статус непризнанного государства позволяет Турции использовать эту территорию как плацдарм для расширения своего военного присутствия и развертывания современных систем радиоэлектронной борьбы, киберразведки, ударных беспилотников и другого высокотехнологичного вооружения. В материале особо выделяются ударные беспилотники Bayraktar Akıncı, способные наносить удары по газовым платформам Израиля в Средиземном море и угрожать его военно-морским силам. Отдельно указывается на турецкие противокорабельные ракеты ATMACA дальностью более 200 километров и баллистические ракеты Typhoon с радиусом поражения до 560 километров. По данным западных спецслужб, базы для размещения этого вооружения уже подготовлены в Кирении и Фамагусте, что фактически создает Израилю первую баллистическую угрозу со стороны Турции, поскольку теоретически позволяет нанесение ракетных ударов по Иерусалиму, Тель-Авиву и Хайфскому заливу.

В публикации также подчеркивается, что опасность имеет не только военное измерение. По словам Галя, Корпус стражей исламской революции Ирана и ХАМАС используют территорию Северного Кипра для организации атак против Израиля, а экономическая и туристическая инфраструктура непризнанного государства — отели, казино, университеты и порты — служит прикрытием для разведывательных операций, шантажа и сетей организованной преступности. По словам автора, именно через эти структуры осуществляется вербовка и реализация так называемых «медовых ловушек» для международных чиновников и военных. При этом Галь признает, что вопрос «освобождения» Северного Кипра в текущую повестку Израиля не входит. Но в случае, если угроза достигнет критического уровня, официальная позиция Иерусалима, по мнению автора публикации, должна быть пересмотрена. В чрезвычайной ситуации Галь предлагает совместно с Грецией и греческой администрацией Кипра провести операцию по уничтожению турецких систем ПВО, разведывательных и командных центров, а также по выводу с острова турецких войск и восстановлению суверенитета Республики Кипр. План, по его словам, можно было бы условно назвать «Гневом Посейдона» в честь древнегреческого бога моря, подчеркнув тем самым как морские параметры предлагаемой операции, так и ее разрушительный потенциал. Галь проводит параллели с недавним израильским ударом по иранским ядерным объектам, который долгие годы считался невозможным, но был реализован в условиях нарастающей угрозы. Автор предупреждает, что Турции, строящей на побережье Средиземного моря атомную электростанцию «Аккую» при участии России, следует обратить внимание на этот пример, поскольку проект АЭС, по его словам, содержит значительные стратегические риски.

Публикация в проправительственной газете Israel Hayom вызвала незамедлительную реакцию Анкары и властей Турецкой Республики Северного Кипра. Президент Эрсин Татар в интервью телеканалу CNN Türk заявил, что турецкий военный контингент на острове и силы безопасности непризнанной республики являются гарантами стабильности и мира, а также защиты обеих общин, проживающих на Кипре. Татар подчеркнул, что Северный Кипр находится всего в ста километрах от Израиля, а греческая часть острова активно развивает стратегическое партнерство с Иерусалимом и поддерживает присутствие Израиля на юге Кипра. Он напомнил, что на юге острова расположены британские военные базы, а Великобритания, являясь союзником США, стремится использовать Кипр для усиления позиций Запада на Ближнем Востоке. Президент непризнанной республики отметил, что Турция является гарантом существования Северного Кипра и оказывает ему всестороннюю поддержку, включая военные и экономические аспекты. По его словам, Анкара и Никосия находятся в постоянном контакте и согласовывают все ключевые решения.