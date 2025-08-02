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Зеленский призвал к нулевой терпимости к коррупции

18:50 269

На взятках были уличены один из нардепов и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал, что заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу", - проинформировал президент.

Зеленский подчеркнул, что может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа для разоблачения коррупции, а в итоге - справедливый приговор.

"Важно, что антикоррупционные институты работают независимо, а принятый в четверг закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией", - резюмировал глава государства.

Отметим, что сегодня НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при закупке дронов и средств РЭБ для армии.

В госзакупках были намеренно завышены цены. До 30% от суммы контрактов возвращались участникам схемы в виде откатов.

Задержаны четверо подозреваемых.

Напомним, что после того, как Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Зеленский в тот же день подписал документ.

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