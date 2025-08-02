Индия ошеломлена резкой позицией Трампа

Индийские чиновники были ошеломлены критикой со стороны американского президента Дональда Трампа, однако Вашингтон дал понять, что поводом для обострения отношений стала российская нефть, которую продолжает закупать Нью-Дели, сообщает Financial Times.

Как напоминает FT, всего полгода назад Трамп во время переговоров в Овальном кабинете назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим «большим другом». Теперь же американский лидер объявил о 25-процентной пошлине на индийские товары и решил сблизиться с Пакистаном, у которого уже долгое время существуют разногласия с Индией.

Индийские власти заявили, что изучат последствия решения Трампа и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов. Однако, как указывают источники FT, Нью-Дели все еще рассчитывает на визит американской делегации в конце августа для обсуждения торговых соглашений.