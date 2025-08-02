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Индия ошеломлена резкой позицией Трампа

18:59 409

Индийские чиновники были ошеломлены критикой со стороны американского президента Дональда Трампа, однако Вашингтон дал понять, что поводом для обострения отношений стала российская нефть, которую продолжает закупать Нью-Дели, сообщает Financial Times.

Как напоминает FT, всего полгода назад Трамп во время переговоров в Овальном кабинете назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим «большим другом». Теперь же американский лидер объявил о 25-процентной пошлине на индийские товары и решил сблизиться с Пакистаном, у которого уже долгое время существуют разногласия с Индией.

Индийские власти заявили, что изучат последствия решения Трампа и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов. Однако, как указывают источники FT, Нью-Дели все еще рассчитывает на визит американской делегации в конце августа для обсуждения торговых соглашений.

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