Индия пригрозила Пакистану

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Варанаси (штат Уттар-Прадеш) на севере страны, заявил, что любая будущая атака со стороны Пакистана «будет встречена решительным возмездием» с использованием индийских систем вооружения.

Во время майской операции «Синдур» мировое сообщество «увидело возможности отечественного оружия», заявил Моди, отметив индийские системы ПВО, беспилотники и ракеты, в особенности BrahMos.

«Достаточно лишь упомянуть название BrahMos, чтобы не дать людям в Пакистане спать по ночам», — считает премьер (цитата по Hindustan Times). Он пригрозил, что если Пакистан «снова совершит какой-либо грех», ракеты «уничтожат террористов».

Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos разработало BrahMos Aerospace, совместное предприятие индийской Организации оборонных исследований и разработок и российского НПО машиностроения. Ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

Этой весной в городе Лакхнау в Уттар-Прадеше открылся новый завод, на котором планируют выпуск ракет нового поколения BrahMos-NG. Дальность полета составит те же 300 км, что и у обычной ракеты, но весить она будет значительно меньше — около 1,2 т, передавал Times of India. Предполагается, что на истребителе Су-30 можно будет разместить сразу несколько ракет.

Индия в начале мая объявила об операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной обострения стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», которую Нью-Дели связывает с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». Исламабад отверг обвинения и начал ответную операцию. Через несколько дней стороны объявили о прекращении огня.