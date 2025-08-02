USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Эрдоган готовится к 2027 году

19:19 1537

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития в Трабзоне, заявил, что ожидает досрочных президентских выборов в 2027 году.

Абдулкадир Уралоглу

Как сообщает Halk TV, Уралоглу отметил, что «у нас приближаются президентские выборы. Они пройдут в 2027 или 2028 году, но, скорее всего, думаю, в 2027-м. Наш президент снова станет президентом с явным преимуществом», — сказал Уралоглу. Эти слова участники заседания встретили аплодисментами.

Министр Уралоглу в своей речи подтвердил свою поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав, что живет «с мечтой о победе на выборах...».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая лидеру оппозиционной Республиканской народной партии Озгюру Озелю, заявил, что «президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, местные — в 2029-м».

Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска
Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска обновлено 20:56
20:56 1696
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
20:00 3047
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
19:19 1737
Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 1538
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 3708
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 6810
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 2263
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 833
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 5132
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3671
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 2664

ЭТО ВАЖНО

Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска
Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска обновлено 20:56
20:56 1696
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
20:00 3047
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
19:19 1737
Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 1538
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 3708
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 6810
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 2263
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 833
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 5132
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3671
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 2664
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться