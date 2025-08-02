Эрдоган готовится к 2027 году

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития в Трабзоне, заявил, что ожидает досрочных президентских выборов в 2027 году.

Как сообщает Halk TV, Уралоглу отметил, что «у нас приближаются президентские выборы. Они пройдут в 2027 или 2028 году, но, скорее всего, думаю, в 2027-м. Наш президент снова станет президентом с явным преимуществом», — сказал Уралоглу. Эти слова участники заседания встретили аплодисментами.

Министр Уралоглу в своей речи подтвердил свою поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав, что живет «с мечтой о победе на выборах...».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая лидеру оппозиционной Республиканской народной партии Озгюру Озелю, заявил, что «президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, местные — в 2029-м».