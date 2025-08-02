Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз

С сентября 2024 года по июль 2025 года Казахстан экспортировал за рубеж 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте — на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (9,3 млн тонн).

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана, поставки зерна и муки нового урожая в Азербайджан увеличились в 120 раз — с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что казахстанские экспортеры возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию — направления, по которым в последние пять лет экспорт практически отсутствовал.