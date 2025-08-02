USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Новые санкции против России откладываются

19:43 1847

Сенат Конгресса США не примет до конца лета новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Hill.

Как отмечается в материале, "сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России". Рабочая сессия Сената завершается в начале августа. Сенаторы на этот месяц разъедутся по своим штатам и вернутся к работе в Вашингтоне в начале сентября.

"Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого (относительно введения санкций - прим.) в руки президента США [Дональда] Трампа, по крайней мере на лето", - уточняет издание. По его оценке, это дает Трампу "свободу действий в отношении того, следует ли ему исполнить свои угрозы" о введении санкций против Москвы и ее торговых партнеров. Как отмечается в публикации, "демократы выражали скептицизм" относительно того, что американский президент в полной мере это сделает.

Трамп 8 июля заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс упомянутого законопроекта. Вместе с тем 14 июля американский лидер сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Трамп тогда также уточнил, что считает бессмысленным введение пошлин в размере 500% на импорт в США из стран, которые являются торговыми партнерами России, что предусматривает данный законопроект. 29 июля Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.

Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска
Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска обновлено 20:56
20:56 1700
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
20:00 3053
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
19:19 1742
Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 1540
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 3712
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 6812
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 2267
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 835
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 5134
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3673
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 2667

ЭТО ВАЖНО

Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска
Коррупционный скандал в Украине: задержан экс-глава Луганска обновлено 20:56
20:56 1700
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
20:00 3053
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
Азербайджан увеличил закупки казахстанского зерна в 120 раз
19:19 1742
Эрдоган готовится к 2027 году
Эрдоган готовится к 2027 году
19:19 1540
Сколько должен Азербайджан?
Сколько должен Азербайджан? еще один вопрос
18:24 3712
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге
Российские власти снесли рынок азербайджанцев в Екатеринбурге все еще актуально
15:51 6812
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта
Россия начала восстановление Донецкого аэропорта видео
18:39 2267
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
Пока не создадут палестинское государство: ХАМАС отказался сложить оружие
18:28 835
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне
Новая «Ялта» для Украины, крах НАТО, подготовка Москвы к масштабной войне из интервью Буданова
14:59 5134
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток
Микаил Джаббаров о рывке SOCAR на Восток все еще актуально
14:00 3673
В Украине опровергают Путина
В Украине опровергают Путина
18:15 2667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться