В России задержали главу азербайджанской диаспоры

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского задержали в Москве и доставили в Екатеринбург, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что Шихлинский участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, которые были возбуждены ранее. В каком статусе он находится – неизвестно, отмечают СМИ.

Шахина Шихлинского объявили в розыск в конце июля. Согласно официальной базе МВД РФ, он разыскивался по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье разыскивали Шыхлинского, не указывалось.

Ранее сына Шихлинского, Мутвалы, арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».