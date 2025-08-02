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Шеф Пентагона теряет репутацию

20:25 672

Министр обороны США Пит Хегсет столкнулся с критикой от своих коллег, передает The Washington Post.

Шефом Пентагона недовольны как высшие чины американской армии, так и республиканцы в Конгрессе. Причиной стали ошибки, которые министр допустил с момента вступления в должность. Проблемы, отмечает газета, заключаются в отсутствии у Хегсета опыта руководства организациями, которые были бы сопоставимы с Пентагоном по масштабу.

Также на отношение к министру влияют внутренние проблемы в Пентагоне. Хегсет сорвал встречу генералов с Илоном Маском, заблокировал повышение генерала Дугласа Симса и пытался уволить командующего войсками США в Европе Кристофера Каволи. Кроме того, он уволил старших советников, обвинив их в утечках информации. Газета отмечает, что никаких доказательств, которые бы подтвердили эти заявления, обнародовано не было.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс продолжают поддерживать министра обороны, называя его работу «отличной». Президенту нравится Хегсет, и он особенно доволен успешными ударами по ядерным объектам Ирана, отмечает The Washington Post.

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