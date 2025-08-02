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В Иране готовят новый центр военных решений

20:46 422

В Иране планируют создать новый орган — Совет по оборонной стратегии. Он станет частью реформы структуры Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) и будет заниматься ключевыми вопросами оборонной политики страны.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на источники, Совет по оборонной стратегии получит стратегические полномочия в сфере национальной обороны и будет играть важную роль в выработке долгосрочных решений.

Ожидается, что окончательное формирование структуры нового совета завершится в ближайшее время.

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