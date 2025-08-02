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Трамп уволил главу бюро статистики за публикацию «шокирующих» данных

21:39 1241

Президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении руководителя Бюро трудовой статистики Эрики Макинтарфер, передает Reuters. По информации журналистов, причиной стали опубликованные ведомством «шокирующе» слабые показатели американского рынка труда.

«Нам нужны точные данные по занятости. Я отдал распоряжение моей команде немедленно уволить эту политическую назначенку [экс-президента США Джо] Байдена. Ее заменит кто-то гораздо более компетентный и квалифицированный», — заявил Трамп.

Президент США обвинил чиновницу в манипуляции статистической информацией, однако не привел доказательств в качестве подтверждения своих слов. В тот же день о досрочной отставке объявила член Совета управляющих Федеральной резервной системы страны Адриана Куглер.

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