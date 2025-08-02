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Трамп может закрыть въезд бразильцам на ЧМ по футболу

21:57 1019

Президент США Дональд Трамп может закрыть въезд бразильцам на чемпионат мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщил CNN Brasil.

По информации журналистов, американская администрация изучает полный запрет на выдачу виз гражданам страны в Южной Америке. Радикальная мера может затронуть даже период проведения соревнования. Она направлена на усиление давления на бразильское общественное мнение против действующего правительства государства.

Ограничения проявились уже при поездке сенаторов республики в Вашингтон. Политикам выдали визы с сильно уменьшенным сроком нахождения на американской территории.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Участие в мундиале примут 48 сборных.

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