В Турции начали выпуск беспилотного истребителя

Началось серийное производство первого в Турции беспилотного боевого самолета Bayraktar KIZILELMA, и он поступит на вооружение в следующем году.

Он заявил что, их цель полностью независимая оборонная промышленность.

«Важны не сами системы, а хорошо оснащенное поколение. У Турции теперь есть технологии двигателей. Добавленная стоимость двигателя очень низкая, также мы отдаем приоритет основному программному обеспечению. Например, радар производства ASELSAN имеет гораздо более высокую добавленную стоимость.

KIZILELMA — это и отечественный, и современный продукт. Массовое производство началось в этом году. Сейчас на производственной линии находится шестой KIZILELMA и поступит на вооружение в следующем году», - отметил глава турецкой оборонной компании.

По его словам, 20 истребителей KIZILELMA были произведены по цене одного истребителя F-16, который был закуплен многими странами и на протяжении десятилетий являлся одним из самых надежных самолетов.