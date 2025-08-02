Грузия и Казахстан тоже отменили Рубину

Казахстан и Грузия вслед за Узбекистаном отменили выступления писательницы Дины Рубиной после ее резонансных высказываний о жителях Газы.

Причиной отмены стала волна критики, вызванная ее интервью Михаилу Козыреву. В нем писательница заявила, что жителей Газы нужно «растворить в соляной кислоте», а саму территорию «превратить в парковку», добавив, что «там нет мирных жителей».

Дина Рубина — известная русскоязычная писательница, родилась в Ташкенте в семье музыкантов. Первый рассказ опубликовала в 1971 году в журнале «Юность». В 1990 году эмигрировала в Израиль.