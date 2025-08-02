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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Зеленский: Россия получит ответ за затягивание войны

23:20 484

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины продолжает успешные дальнобойные операции по территории России. Об этом он сообщил в вечернем обращении после доклада главы СБУ Василия Малюка.

«Хочу поблагодарить за дальнобойные спецоперации. Это ощутимо для них, и такие действия будут продолжаться. Россия затягивает войну, значит, будет получать справедливые ответы», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что на прошлой неделе СБУ провела ряд операций внутри Украины. В частности, был разоблачен российский агент в Воздушных силах, а также бывший чиновник Минобороны, пытавшийся нажиться на закупках питания для армии.

Президент подчеркнул, что каждый, кто отвечает за безопасность и оборону, должен приносить реальные результаты.

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