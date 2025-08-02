Российские войска начали применять новую тактику в Украине

Россияне усилили давление на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, применяя тактику «тотального просачивания» и диверсии в тылу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Противник наращивает усилия, пытаясь захватить ключевые агломерации и найти уязвимости в нашей обороне. Ведутся активные боевые действия сразу на нескольких направлениях», — отметил он.
По словам Сырского, войска РФ старается прорваться в Покровск с помощью диверсионных и малых пехотных групп. Однако эти группы удается своевременно обезвреживать.
Для борьбы с ними создаются специальные противодиверсионные резервы, задача которых — выявление и уничтожение вражеских ДРГ.
Главнокомандующий добавил, что в субботу посетил все командные пункты частей ВСУ и Нацгвардии, обороняющих Покровское направление, а также провел встречи с командованием дроновых сил, корпусов и бригад.