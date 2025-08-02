Российские войска начали применять новую тактику в Украине

Россияне усилили давление на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях, применяя тактику «тотального просачивания» и диверсии в тылу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник наращивает усилия, пытаясь захватить ключевые агломерации и найти уязвимости в нашей обороне. Ведутся активные боевые действия сразу на нескольких направлениях», — отметил он.