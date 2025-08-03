Россия атаковала Николаев и Херсон

Вооруженные силы РФ в субботу нанесли серию ударов по югу Украины. В результате атак в Николаеве вспыхнул масштабный пожар, разрушены частные дома и повреждены многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что перед ударом была зафиксирована ракетная угроза, после чего в области произошло отключение электроэнергии. Причины выясняются.
August 2, 2025
В Херсоне также исчезло электроснабжение. По данным главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, незадолго до этого была зафиксирована ракета, летящая в сторону города. Причины отключения света устанавливаются.
Кроме того, в херсонском микрорайоне Корабел поврежден мост, что затрудняет логистику. Также пострадал газопровод — жители временно останутся без газа, предупредил Прокудин. Он призвал население района эвакуироваться из-за ухудшения условий.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак, в том числе пожара в Николаеве.