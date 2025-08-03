Россия атаковала Николаев и Херсон

Вооруженные силы РФ в субботу нанесли серию ударов по югу Украины. В результате атак в Николаеве вспыхнул масштабный пожар, разрушены частные дома и повреждены многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что перед ударом была зафиксирована ракетная угроза, после чего в области произошло отключение электроэнергии. Причины выясняются.