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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия атаковала Николаев и Херсон

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00:32 606

Вооруженные силы РФ в субботу нанесли серию ударов по югу Украины. В результате атак в Николаеве вспыхнул масштабный пожар, разрушены частные дома и повреждены многоэтажки. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что перед ударом была зафиксирована ракетная угроза, после чего в области произошло отключение электроэнергии. Причины выясняются.

В Херсоне также исчезло электроснабжение. По данным главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, незадолго до этого была зафиксирована ракета, летящая в сторону города. Причины отключения света устанавливаются.

Кроме того, в херсонском микрорайоне Корабел поврежден мост, что затрудняет логистику. Также пострадал газопровод — жители временно останутся без газа, предупредил Прокудин. Он призвал население района эвакуироваться из-за ухудшения условий.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий атак, в том числе пожара в Николаеве.

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