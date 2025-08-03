Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка

Дональд Трамп каждый день напоминает о своей угрозе ввести санкции против России, когда истечет его ультиматум по прекращению огня. Это произойдет 8 августа (совпадает по времени со вступлением уже в полную силу 18-го пакета санкций ЕС). Такой своеобразный «обратный отсчет». При этом в Кремле до этого еще предстоит принять спецпосланника Трампа - Стива Уиткоффа. Непонятно, правда, зачем он летит в Москву. Ведь декларируемые позиции Путина непоколебимы, он в очередной раз о них напомнил. Может быть, это станет уже последней, почти отчаянной попыткой договориться хотя бы о чем-то, прежде чем уже надолго закрыть тот период правления Трампа, когда он пытался прекратить то, что он называет «войной Байдена». Теперь это станет уже и его войной тоже. Что касается российского президента, то он, прервав молчание на тему «ультиматумов Трампа», наконец ответил президенту США. Притом предельно корректно, выдержанно и даже не назвав его по имени. Самой резкой (и то условно) фразой была вот эта: «Что касается разочарований — они появляются от завышенных ожиданий. Чтобы продвигаться к мирному решению, необходимы обстоятельные и не публичные разговоры» (Путин явно имел ввиду часто повторяемый в последнее время Трампом тезис о своем «разочаровании» в российском президенте в части украинского урегулирования). Российский президент для косвенной «дискуссии» с американским выбрал уже не раз отыгранный формат встречи с президентом Белоруссии Лукашенко. Когда каждый, как по нотам, разыгрывает свою партию и, видимо, заранее обговоренную роль.

Путин старался сохранять умеренно позитивный и конструктивный тон, давая, по сути, отрицательный ответ на последние инициативы Трампа. Он положительно оценил итоги третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле. Далее заявив, что нужен «долгосрочный, длительный мир на Украине без всяких временных ограничений». То есть снова отвергнув идею временного прекращения огня, да еще без всяких условий, как настаивают Киев и Запад. Он также снова повторил, что условия, сформулированные им еще в июне 2024 года, остаются в силе. Это полный вывод ВСУ из четырех восточных областей в их административных границах (полностью российская армия их пока не контролирует), признание Крыма в составе РФ, нейтральный статус Украины, «обеспечение условий для русского языка и православной церкви» и т.д. Все то, что в Москве понимают под «устранением первопричин конфликта». При этом Путин выражает уверенность, что российские войска способны продолжать наступление и добиться поставленных задач военной силой. Тогда как, по его словам, у руководства Украины нет истинного представления о положении дел на фронте. Как раз накануне Минобороны РФ отчиталось о взятии города Часов Яр в Донецкой области — важного узла украинской обороны на пути к Краматорску и Славянску, бои за который шли почти полтора года. Российский президент тем самым демонстрирует уверенность в растущем превосходстве России на поле боя, а также еще и в том, что в ближайшие месяцы украинская оборона может вообще рухнуть. С чем, правда, западные оценки пока не согласны. Так что спецпосланник Уиткофф, если он все-таки долетит из Израиля до Москвы, уже осведомлен о том, что ему будет рассказано в Кремле.

А вот из уст Лукашенко был сделан любопытный вброс. О так называемом воздушном перемирии, то есть, насколько можно понять, о взаимном прекращении ударов вглубь территории сторон. Возможно, это предложение уже обсуждалось, и не только в упомянутом Лукашенко разговоре с другим спецпосланником Китом Келлогом, который прилетал к нему недавно в Минск, но и, судя по всему, в ходе кулуарных контактов между Москвой и Вашингтоном, о которых упоминал в своем недавнем интервью госсекретарь Рубио, отметив при этом, что никакого прогресса на этих переговорах не достигнуто. Из чего можно сделать вывод, что если это предложение о частичном перемирии обсуждалось, то оно сочтено Вашингтоном недостаточным и неадекватным. Но, может быть, оно и не обсуждалось. Еще раньше, в середине июля, когда Рубио встречался с Лавровым, тоже прозвучала мысль о том, что со стороны России последовали какие-то новые предложения. В принципе, идея ограниченного прекращения огня могла бы логически напрашиваться, но, кроме слов Лукашенко, никаких подтверждений того, что Москва действительно это всерьез рассматривает, больше нет. Само по себе разделение долгосрочных целей урегулирования с краткосрочными теоретически тоже допустимо. Это могло бы быть и частичное прекращение огня, и ограничение ударов по энергетической инфраструктуре, и, скажем, прекращение ударов вглубь территории по инфраструктурным объектам и т.д. Однако из уст Путина, в отличие от Лукашенко, никаких подобных намеков не последовало, он эту тему вообще не поддержал и на слова Лукашенко никак не реагировал. Возможно, ждет ответной реакции по конфиденциальным каналам. В довершение ко всему сообщив, что новая дальнобойная система «Орешник» теперь серийно поставляется в войска. Так что Москва готова воевать дальше, наращивая удары и считая, что в конечном итоге одержит победу в «войне на истощение» на фоне проблем с комплектованием ВСУ и прочих трудностей Украины. Фактор экономических санкций (а Трамп пока грозит только ими) явно не считается российским руководством критическим для сохранения способности воевать дальше.

Президент Зеленский отреагировал на выступление Путина-Лукашенко «домашней заготовкой», в очередной раз предложив личную встречу лидеров двух воюющих стран. Заранее понимая, что ответ будет отрицательным. Вернее, его вовсе не будет. Тем временем сам Трамп вдруг поднял тему ядерного конфликта. Поводом стал очередной дерзкий выплеск замсекретаря Совбеза России и бывшего президента Медведева, который в своем телеграм-канале намекнул на возможность ядерной войны между РФ и США. В ответ Трамп дал понять, что тоже умеет играть в подобные риторические публичные игры, показательно распорядившись развернуть две атомные подводные лодки в «соответствующих районах». Позже добавив к этому, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией. Это стал, по сути, первый ответ лидера США (и Запада в целом) на довольно многочисленные заявления того же Медведева (и не только его) на ядерную тему. Практически одновременно с приказом Трампа о развертывании двух атомных подлодок у берегов Крыма и Краснодарского края впервые за долгое время и настолько близко к границе были замечены сразу два разведывательных самолета ВС США - Boeing P-8A Poseidon и RC-135V Rivet Joint. Помимо всего прочего, первое с начала войны в Украине упоминание президентом Америки ядерного оружия показывает, что Трамп тоже может в «ядерный шантаж». Через Медведева он в том числе посылает месседж Путину: мол, не только у вас там есть «безбашенные», но и мы тоже, во главе Америки, вполне способны изобразить сцену «держите меня семеро» и сыграть в эскалацию. И на Украине, и, если понадобится, в Балтии или еще где-то. В какой-то мере за этим маячит возвращение к худшим временам «Холодной войны», даже если многим кажется, что в исполнении Трампа это не «ядерный шантаж», а «ядерная клоунада». Но такие выражения и риторическое повышение ставок на деле могут стать своего рода «словесной ловушкой» - когда «дать заднюю» будет уже трудно.