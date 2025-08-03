Продвижение российских войск в Украине ускорилось

Темпы наступления российских войск в июле практически не изменились по сравнению с июнем — за месяц россияне захватили 564 квадратных километра украинской территории. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

Аналитики отмечают, что по количеству занятых территорий июль стал вторым по масштабам месяцем за последний год. Больше Россия захватила только в ноябре 2024 года — 730 квадратных километров.