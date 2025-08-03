Продвижение российских войск в Украине ускорилось

Темпы наступления российских войск в июле практически не изменились по сравнению с июнем — за месяц россияне захватили 564 квадратных километра украинской территории. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.
Аналитики отмечают, что по количеству занятых территорий июль стал вторым по масштабам месяцем за последний год. Больше Россия захватила только в ноябре 2024 года — 730 квадратных километров.
Наибольшее продвижение в июле российская армия продемонстрировала на Новопавловском направлении. Там войска РФ при относительно небольшом количестве атак сумели захватить значительную часть территории. В то же время на Покровском и Сумском направлениях зафиксировано большое количество штурмовых действий, но их результативность оказалась ниже.
По словам аналитиков, Покровское и Сумское направления требуют от российских войск более частых атак для достижения успеха, в то время как в районе Новопавловки продвижение происходит «меньшей кровью». По остальным участкам фронта соотношение между количеством атак и захваченной территорией оказалось почти идентичным, что, по признанию специалистов DeepState, стало для них неожиданностью.