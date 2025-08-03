Взрывы вблизи Запорожской АЭС

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции, сообщили о взрывах и задымлении неподалеку от объекта.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, во второй половине дня в субботу сотрудники миссии услышали несколько взрывов и заметили дым, поднимающийся с близлежащей территории. Речь идет о вспомогательном объекте ЗАЭС, расположенном примерно в 1200 метрах за пределами охраняемого периметра станции.

В заявлении не уточняется, кто именно нанес удар по этому объекту.