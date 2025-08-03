Израиль создал новый форпост в Сирии

Механизированные подразделения израильской армии вошли в субботу на территорию провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии и создали там военный форпост. Как сообщило агентство Shafaq News, примерно 40 израильских военных заняли позиции в районе Таранджа на перекрестке дорог в 70 км от Дамаска, превратив один из домов в штабное помещение.

По информации агентства, это уже шестой по счету израильский военный объект, появившийся в Эль-Кунейтре. Еще четыре базы были созданы в соседней провинции Дераа после того, как 8 декабря 2024 года израильская армия объявила, что установила контроль над буферной зоной на Голанских высотах и над горой Хермон. Израильские форпосты оснащены системами наблюдения и связаны дорогами с другими объектами на контролируемой Израилем территории.

По данным Shafaq News, за истекший месяц было зафиксировано 22 вторжения Израиля в населенные пункты провинций Эль-Кунейтра и Дераа, в ходе этих рейдов погиб один мирный житель, были задержаны еще 13 человек и разрушено несколько домов.

26 июля в Париже состоялись переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. Как заявил дипломатический источник в Дамаске, стороны обсуждали возможность возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. По его сведениям, сирийская сторона выдвинула требование "о немедленном выводе израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись".