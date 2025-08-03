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Воронеж атаковали беспилотники

01:52 487

Над Воронежем прогремели взрывы, сработала система ПВО по украинским беспилотникам.

Очевидцы сообщили, что слышали от двух до пяти взрывов на окраине города, где были видны яркие вспышки. По словам местных жителей, БПЛА летели на очень низкой высоте, а громкие звуки разносились по разным районам Воронежа. О разрушениях пока не сообщается. Аналогичные сообщения о взрывах поступают из села Новая Усмань.

В Минобороны России заявили, что с 21:00 до 00:25 по бакинскому времени российские средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА в воздушном пространстве над регионами России и Черным морем. Из них 19 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 9 — над акваторией Черного моря, 8 — в Воронежской области, 3 — в Курской области и 2 — в Брянской области.

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