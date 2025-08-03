Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны

Вооруженное столкновение между поддерживаемыми Ираном Силами народной мобилизации Ирака («Хашд аш-Шааби») и полицией, произошедшее 27 июля в Багдаде, стало тревожным сигналом нарастающей политической напряженности в этой стране. Нападение боевиков на здание Министерства сельского хозяйства в багдадском районе Керх, осуществленное в момент представления нового директора ведомства, привело к гибели одного полицейского и двух боевиков, а также к многочисленным ранениям сотрудников службы безопасности. Поводом для инцидента стало решение премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани сместить прежнего директора, связанного с «Хашд аш-Шааби». Эта перестановка вызвала резкое недовольство среди структур, считающих Министерство сельского хозяйства одной из опор своего влияния.

Реакция властей последовала незамедлительно. Командование совместных операций Ирака, напрямую подчиненное премьер-министру, сообщило о задержании четырнадцати участников нападения, среди которых были бойцы 45-й и 46-й бригад «Хашд аш-Шааби», входящих в состав группировки «Катаиб Хезболлах» — одной из наиболее влиятельных иранских прокси-структур на территории Ирака. Одновременно премьер-министр аль-Судани распорядился создать следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия. «Хашд аш-Шааби», как известно, была создана в 2014 году при непосредственном содействии ныне покойного иранского генерала Касема Сулеймани как ответ на угрозу со стороны ИГИЛ. В 2017 году она получила официальный статус части сил безопасности Ирака, что легитимизировало ее деятельность, но одновременно породило конфликт с министерствами обороны и внутренних дел, которые настаивали на централизации вооруженных сил. С тех пор «Хашд аш-Шааби» превратилась в мощный политико-военный инструмент Ирана в Ираке, интегрированный в государственные структуры, но при этом сохраняющий автономию.

Ситуация вокруг этой группировки резко осложнилась после серии событий 2023–2024 годов: израильских атак на Газу и Ливан, падения режима Башара Асада в Сирии и последующего усиления суннитских сил, контролируемых группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Эти изменения значительно ослабили позиции Ирана в регионе и сократили маневренность его союзников, включая иракские милиции, ранее действовавшие на сирийском направлении. Потеря же Дамаска как союзника фактически разорвала сухопутный коридор, связывавший Иран с Ливаном и Средиземным морем. На этом фоне в Багдаде активизировались дискуссии о дальнейшей судьбе «Хашд аш-Шааби». Все чаще звучат предложения о ее роспуске или интеграции в регулярные вооруженные силы, что для Ирана стало бы очередным серьезным ударом. Премьер-министр Ирака аль-Судани, выходец из семьи консервативных шиитских духовных деятелей, постепенно смещает внешнеполитический вектор в сторону арабских государств, прежде всего Саудовской Аравии, что вызывает открытое недовольство Тегерана. Дополнительным фактором напряженности стало восстановление отношений Багдада с Турцией и признание легитимными операций Анкары против вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, а также передача экспорта нефти Киркука под контроль британской BP, что вызвало протесты «Хашд аш-Шааби».

Политический кризис обострился после публичного заявления спикера парламента Махмуда Машхадани о том, что Ирак является частью «арабского единства». Эти слова шиитская коалиция, в которой доминирует «Хашд аш-Шааби», восприняла как антииранский выпад. Поддержка этого заявления со стороны премьер-министра лишь укрепила мнение группировки об отклонении аль-Судани от прежнего курса. Дополнительное напряжение вызвало высказывание советника аль-Судани, Ибрахима Сумайдаи, прямо призвавшего к роспуску «Хашд аш-Шааби». В ответ политические представители группировки обвинили США и Израиль в попытке ликвидации всей иранской прокси-сети, предупредив о риске дестабилизации Ирака. Эксперты отмечают, что дальнейшее давление на «Хашд аш-Шааби» будет крайне сложным процессом. Эта структура не только обладает значительным военным потенциалом, во многом превосходящим регулярную армию Ирака, но и имеет широкое политическое представительство в парламенте. При этом именно ее существование все чаще рассматривается как фактор, способный втянуть Ирак в более широкий конфликт между Ираном и США-Израилем. Примечательно, что в Багдаде и западных столицах связывают возможный успех роспуска группировки с позицией авторитетного духовного лидера Ирака, 95-летнего аятоллы Али Систани.