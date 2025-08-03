Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп

Дональд Трамп в минувшую пятницу неоднократно упоминал о ядерном оружии. Несколько часов спустя в интервью консервативному телеканалу Newsmax президент сказал, что американские подлодки будут располагаться поблизости от России. Что побудило президента США принимать довольно редкое по нынешним временам решение? Скорее всего, полагают в Вашингтоне даже не угрозы Медведева применить так называемую «Мертвую руку» (в годы Холодной войны так называли советскую систему, обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар). Возможно, Трампа взбесил сам тон заявления зампреда Совета безопасности РФ, в котором тот призвал помнить об «опасности мертвых».

Прежде Трамп и не обратил бы внимание на посты Медведева, о котором госсекретарь Марко Рубио сказал, что тот «не принимает решений» и «не участвовал ни в одной из встреч или бесед, которые у нас когда-либо были». Однако теперь «крайне провокационные» заявления Медведева, тем более с упоминанием ядерного оружия были сделаны в весьма наэлектризованной атмосфере, и они могут еще более обострить и без того резко ухудшившиеся отношения между США и Россией. Как сказал один из известных российских политологов, «Он вам не Димон, он — ядерный пистон». «Отлуп» Медведева, который директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал «эмоциональным и ребяческим» действительно напоминал выстрел из детского пугача. Но, тем не менее, в Америке увидели в нем угрозу, которая может привести к нежелательной ядерной эскалации. При этом многие политики и эксперты возлагают вину не на безответственного Медведева, а на Трампа. «Это очень деликатный момент, - говорит Елена Петров, эксперт по ядерной стратегии AtlanticInstitute. – Публикуя сообщение о передислокации ядерных подлодок, Трамп одновременно сдерживает агрессию и потенциально повышает шансы на конфронтацию».

С резким осуждением решения президента выступил и его в прошлом ближайший советник Джон Болтон. В интервью CNN он назвал действия Трампа «очень рискованным бизнесом». Обращает на себя внимание, что недавно США впервые с 2008 года перебросили в Великобританию ядерное оружие. 16 июля американский военный самолет вылетел с включенным транспондером со склада ядерного оружия США на авиабазе Киртланд в Альбукерке, что в штате Нью-Мексико, и приземлился на авиабазе Лейкенхит в Британии. Таким образом, воздушное судно транслировало свое местоположение в режиме онлайн. Как предполагает Bloomberg, такая открытая перевозка ядерного оружия могла быть «сигналом» президенту РФ Владимиру Путину. Впрочем, есть и немало тех обозревателей, которые считают, что решение по ядерным подлодкам — это обычное для Трампа сотрясение воздуха, призванное отвлечь внимание нации от крайне неблагоприятных в прессе дискуссий от его причастности к делу Джеффри Эпштейна. Как пишет New York Times, «учитывая, что передвижения субмарин является чрезвычайно секретной информацией Пентагона, будет практически невозможно узнать, действительно ли Трамп принял решение об их передислокации или же он просто «сделал стойку».