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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:18 176

Павлодар (Украина). Украинские военнослужащие ведут огонь по российскому беспилотнику с поля подсолнечников во время авиаудара

Газа (Палестина). Голод в Газе

Богота (Колумбия). Сторонники экс-президента Альваро Урибе в знак его поддержки вышли с его фотографиями к зданию суда. Суд приговорил экс-президента к 12 годам домашнего ареста

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Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре
Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре очевидное - невероятное
2 августа 2025, 18:39 8492
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста объектив haqqin.az
03:18 177
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 862
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Израиль создал новый форпост в Сирии
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В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры обновлено 22:10
2 августа 2025, 22:10 9578
Как «Араз-Нахчыван» без автобуса и поля победил клуб Греции со 100-летней историей…
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Российские войска начали применять новую тактику в Украине
Российские войска начали применять новую тактику в Украине
2 августа 2025, 23:38 2995
Вроде как есть, и много, но это не точно
Вроде как есть, и много, но это не точно слово не воробей; все еще актуально
2 августа 2025, 17:48 3291
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