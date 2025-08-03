Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста

Павлодар (Украина). Украинские военнослужащие ведут огонь по российскому беспилотнику с поля подсолнечников во время авиаудара
Газа (Палестина). Голод в Газе
Богота (Колумбия). Сторонники экс-президента Альваро Урибе в знак его поддержки вышли с его фотографиями к зданию суда. Суд приговорил экс-президента к 12 годам домашнего ареста
Тиба (Япония). Кита выбросило на пляже
Бурса (Турция). Мирные жители борются с лесным пожаром
Порт-о-Пренс (Гаити). Ночной рынок
Аджмер (Индия). Участники религиозной процессии во время паломничества Канвар-ятра в священный месяц Шраван демонстрируют трюк с огнем