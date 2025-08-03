Поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши

История началась ещё в 2014 году, когда состояние основателя Facebook скромно оценивалось в 33 миллиарда долларов. Он приобрёл тогда 700 акров земли на Гавайях за 100 миллионов. Десять лет спустя его капитал вырос до 220 миллиардов, а владения на острове Кауаи — до более чем 2300 акров. Казалось бы, логичный шаг — сделать из этих тропических просторов заповедник, пригласить местных жителей заботиться о редких птицах и строить общество будущего. Но нет. Если будущее катится в тартарары, то зачем строить общество, если можно построить себе убежище?

Пока обычные люди сражаются с инфляцией на кассе супермаркета и думают, как дотянуть до зарплаты, Марк Цукерберг решает более фундаментальные задачи — например, как пережить конец света с максимальным комфортом. Ответ он уже нашёл: строит бункер. Не просто бункер — а райский апокалиптический курорт с тренажёрными залами, теннисными кортами и даже собственным подземным лесом. Потому что почему бы и нет?

По данным New York Post, Цукерберг возвёл на острове целый комплекс площадью 1740 футбольных полей с собственной системой воды, питания и энергии. Два особняка соединены тоннелями, в центре — ядерный бункер на 5000 квадратных метров с раздвижными дверями. Всё это дополняют «гостевые домики» для друзей миллиардера, спортзалы, корты и подземная роща — видимо, для того чтобы во время ядерной зимы наслаждаться зеленью, а не бетоном.

Местные жители, мягко говоря, недовольны. Они судятся, возмущаются экологическим ущербом и разрушаемыми ландшафтами, но, похоже, их протесты тонут в океане миллиардов Meta. Те самые миллиарды, что зарабатываются на каждом нашем лайке в Instagram и каждом сообщении в WhatsApp. Впрочем, именно этот капитализм и создал условия, при которых глава технологической империи готовится к коллапсу мира, наступление которого во многом и ускорил.

Цукерберг, как и его коллеги по клубу мультимиллиардеров, уверен: налоги — это для других, а климатический апокалипсис — для тех, кто не успел построить себе бункер. Вот и всё мировоззрение эпохи: человечеству — уведомления о «новых возможностях», владельцам платформ — бетонные дворцы Судного дня.

И пока Цукерберг сжигает на частной яхте сотни тысяч литров дизеля, возвращаясь с Таити даже не покатавшись на волнах, нам остаётся лишь восхищаться — как изящно поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши.