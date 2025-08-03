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Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!

наш комментарий
Аскер Манафов, собкор
06:00 1755

На предстоящем яхтенном шоу в Монако будет представлено судно, которое уже называют самым дорогим в истории частного судостроения. Новая яхта Breakthrough, созданная по проекту основателя Microsoft Билла Гейтса, выставлена на продажу за рекордные 645 миллионов долларов.

По информации подтверждённым данным отраслевых источников, сам Гейтс ни разу не ступал на борт судна, построенного по его личному заказу.

Breakthrough выделяется не только роскошью, но и инженерными инновациями. Силовая установка работает на жидком водороде, охлаждённом до минус 253 градусов по Цельсию, что делает яхту одной из самых экологичных в мире. В случае отсутствия водорода активируется резервная система на биодизеле, выбрасывающая на 90 процентов меньше вредных веществ по сравнению с традиционным топливом. Этот принцип, как отмечают эксперты, может изменить стандарты всего сегмента суперъяхт, сочетая ультра-роскошь и принципы устойчивого развития.

Гейтс ни разу не ступал на борт судна, построенного по его личному заказу

Судно длиной около 37 метров строилось более пяти лет на нидерландских верфях Feadship по проекту бюро RWD. Оно рассчитано на 30 гостей и обслуживается экипажем из 43 человек. В числе объектов на борту пейзажный бассейн в стиле пляжного клуба, несколько джакузи, кинотеатр, игровые комнаты, библиотека, процедурные кабинеты и даже собственная больница. Особое внимание привлекают личные апартаменты владельца, занимающие четыре отдельных уровня на высоте 37 метров над водой. В них предусмотрены две спальни, две ванные комнаты, два кабинета с каминами, тренажёрный зал, мини-кухня и гостиная. Выдвижные балконы превращают пространство в открытый пентхаус над морем — уникальное решение для яхт подобного класса.

Отсутствие самого Гейтса на борту Breakthrough вызывает вопросы. По мнению наблюдателей, это может быть связано с его имиджем в области устойчивого развития: миллиардер системно инвестирует в климатические проекты и продвигает идеи сокращения углеродного следа. В последние годы суперъяхты стали символом критики «углеродной роскоши» богатейших людей планеты, и публичное появление Гейтса на подобном судне могло бы противоречить его публичным заявлениям о борьбе с климатическими изменениями.

Кроме того, эксперты не исключают, что проект изначально рассматривался как инвестиционный актив — витрина технологических возможностей, а не личное средство отдыха.

По данным отраслевых инсайдеров, претендентом на покупку яхты Breakthrough может стать канадский миллиардер Патрик Дюбиньи, владелец компании GFL, специализирующейся на экологической переработке и утилизации отходов. Этот выбор выглядит символичным: одна из самых экологичных яхт в истории может перейти к бизнесмену, чья компания работает именно в сфере «зелёных» технологий. Джейми Эдмистон, глава брокерской компании Edmiston, которая ведёт продажу, заявил:

«Цель состояла в том, чтобы построить самую экологичную и современную яхту из когда-либо существовавших — без каких-либо компромиссов. Эта яхта изменит правила игры».

По оценкам аналитиков, презентация Breakthrough в Монако станет главным событием яхтенного сезона и новой вехой в развитии индустрии «чистого» люкса. Вопрос лишь в том, выйдет ли её новый владелец в море или же повторит путь Билла Гейтса, так ни разу и не воспользовавшегося своим самым дорогим творением.

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