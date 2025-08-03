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В городе Сочи горящие ночи. Украинцы атакуют нефтебазы

обновляется
Отдел информации
06:08 2591

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Адлерском районе Сочи, сообщили мэр города и губернатор Краснодарского края.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами. «К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал губернатор.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что на нефтебазе горит резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Кроме того, в результате падения обломков беспилотника загорелся магазин на Авиационной улице, также повреждены пять гаражей.

В районе Авиационной улицы, примерно в километре от аэропорта Сочи (Адлер), расположена нефтебаза «Роснефти».

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