Спустя 600 лет извержение вулкана на Камчатке

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке произошло впервые за 600 лет, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина.

Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет. В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана.

По ее словам, извержение, возможно, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.