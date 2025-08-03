USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Новые бои: курды атаковали сирийскую армию

видео
09:10 1601

Вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками курдской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF) произошли в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщило Министерство обороны Сирийской Арабской Республики.

По информации ведомства, подразделения сирийской армии пресекли попытку проникновения курдских формирований в район Эль-Кайария, расположенный вблизи города Манбидж. В ходе атаки курдские отряды подвергли ракетному обстрелу жилой дом, в результате чего пострадали четыре военнослужащих и трое гражданских лиц.

«Ответным огнем наши подразделения нанесли точечные удары по позициям противника. Уничтожены ракетная установка и артиллерийские средства, применявшиеся при обстреле», — говорится в официальном заявлении Минобороны.

Последний раз перестрелки между сторонами на севере Алеппо были зафиксированы 11 июля.

Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 777
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 1602
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 6213
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 12685
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 4041
Поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши наш комментарий
05:51 2411
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 4737
Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре
Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре очевидное - невероятное
2 августа 2025, 18:39 9863
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста объектив haqqin.az
03:18 2434
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3266
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 5248

ЭТО ВАЖНО

Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 777
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 1602
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 6213
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 12685
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 4041
Поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в ещё одну форму роскоши наш комментарий
05:51 2411
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп
Америка говорит: виноват не Медведев, а Трамп главная тема
03:05 4737
Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре
Израиль готовит спецоперацию в Турецком Кипре очевидное - невероятное
2 августа 2025, 18:39 9863
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста
Экс-президента приговорили к 12 годам домашнего ареста объектив haqqin.az
03:18 2434
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3266
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 5248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться