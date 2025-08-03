Новые бои: курды атаковали сирийскую армию

Вооруженные столкновения между сирийской армией и боевиками курдской коалиции «Сирийские демократические силы» (SDF) произошли в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщило Министерство обороны Сирийской Арабской Республики.

Столкновения между SDF и сирийской армией на севере страны pic.twitter.com/TVdewXaQqY

По информации ведомства, подразделения сирийской армии пресекли попытку проникновения курдских формирований в район Эль-Кайария, расположенный вблизи города Манбидж. В ходе атаки курдские отряды подвергли ракетному обстрелу жилой дом, в результате чего пострадали четыре военнослужащих и трое гражданских лиц.

«Ответным огнем наши подразделения нанесли точечные удары по позициям противника. Уничтожены ракетная установка и артиллерийские средства, применявшиеся при обстреле», — говорится в официальном заявлении Минобороны.

Последний раз перестрелки между сторонами на севере Алеппо были зафиксированы 11 июля.