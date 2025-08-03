Помощницу Эпштейна спасли от мести заключенных

Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл переведена в тюрьму с менее строгими условиями содержания из-за угроз и обвинений со стороны других заключенных. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, решение о переводе было принято после того, как Максвелл начала сотрудничать со следствием. Ее общение с представителями Минюста США вызвало резкую негативную реакцию у других заключенных.

«Как только Гислейн заговорила с представителями правительства, другие заключенные в Таллахасси сочли ее стукачкой. Ее жизни действительно угрожала опасность. В тюрьме были опасные заключенные, отбывавшие срок за тяжкие преступления, такие как изнасилование и убийство», — заявил источник Daily Mail.

По данным газеты, перевод состоялся ранним утром 31 июля. Максвелл доставили в женскую исправительную колонию с менее жесткими условиями содержания в штате Техас. Причиной стали угрозы «расправиться со стукачкой» после того, как стало известно о ее сотрудничестве с властями.

Сообщается, что в течение последней недели Максвелл несколько раз встречалась с заместителем генерального прокурора США. За предоставленную информацию ей была гарантирована «ограниченная неприкосновенность».

Напомним, что в 2022 году суд в Нью-Йорке приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам заключения. По данным следствия, она находилась в близких отношениях с Эпштейном и принимала активное участие в его преступной деятельности, связанной с растлением несовершеннолетних.