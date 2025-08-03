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Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?

10:25 784

Кремль продолжает занимать жесткую позицию в вопросе мирных переговоров и не рассматривает возможность компромисса, если он не будет эквивалентен капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В документе аналитики ссылаются на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 1 августа. Его риторика, по мнению экспертов, полностью дублирует высказывания президента РФ Владимира Путина, сделанные во время совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Лавров вновь возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорном процессе на украинскую сторону, заявив, что Киев якобы затягивает диалог и меняет условия. По его словам, Россия ожидает от Украины «конкретного ответа» на инициативу создания онлайн-рабочих групп по мирному урегулированию.

Глава МИД подчеркнул, что Москва по-прежнему придерживается своих стратегических целей в Украине, и возможные договоренности должны «устранить глубинные причины» конфликта.

Эксперты ISW подчеркивают, что эти заявления отражают согласованную линию Кремля, нацеленную на консолидацию российской позиции и дискредитацию Украины в глазах международного сообщества. Аналитики уверены, что Москва не заинтересована в каком-либо компромиссе, если он не будет означать фактическую капитуляцию Киева.

«Кремль продолжает использовать провокационную риторику, направленную на подрыв международной поддержки Украины и раскол среди стран Запада», — отмечается в отчете.

Ранее, 23 июля, в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. По его итогам стороны согласились на необходимость отдельной встречи на высшем уровне с участием президентов Украины, США, Турции и России.

При этом Владимир Путин недавно подтвердил готовность к переговорам, но исключительно на условиях, озвученных им в июне 2024 года — которые, по сути, сводятся к ультиматуму и предполагают капитуляцию Украины.

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