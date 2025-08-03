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Названа причина гибели почти половины жертв теракта в «Крокусе»

10:37 471

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» погибла от пожара в концертном зале, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, из 149 погибших около 70 человек скончались непосредственно от воздействия опасных факторов пожара, у них не было обнаружено огнестрельных или каких-либо других ранений.

Медицинские эксперты установили, что причиной смерти стала термоингаляционная травма (ожоги дыхательных путей) в сочетании с отравлением угарным газом. Остальные погибли либо от огнестрельных ранений, либо по причинам, которые не удалось определить.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 г. Тогда четверо преступников открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». 149 человек погибли в результате нападения, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.

31 июля президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Вугара Гусейнова, который погиб при атаке террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл». Азербайджанец получил награду «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», указано в документе. Во время нападения террористов он спас женщину, закрыв ее собой от обстрелов.

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