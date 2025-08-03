Зеленский уволил Гайдая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации. Документ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Одновременно с этим был освобожден от должности начальник Рубежанской городской военной администрации Сиверскодонецкого района Луганской области Андрей Юрченко.

Увольнение Гайдая произошло на фоне его задержания по делу о коррупции при закупках дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Ранее стало известно, что вместе с ним по этому делу задержан народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов.

Особый резонанс вызывает тот факт, что уже с понедельника Гайдая планировали назначить главой одной из областей. До марта 2023 года он возглавлял Луганскую областную государственную администрацию и считался одним из наиболее заметных представителей региональной власти.

Как сообщили в Кабмине Украины, решение об увольнении Гайдая было принято на внеочередном заседании правительства. «На внеочередном заседании Правительства принято решение направить Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая», — говорится в официальном сообщении.