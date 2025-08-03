Аномальная жара парализует электросистему Европы

Европейские атомные электростанции вынуждены сокращать выработку электроэнергии из-за аномальной жары, которая накрыла регион этим летом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные европейской ассоциации электроэнергетиков Eurelectric.

Июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Это вызвало резкий рост использования кондиционеров и, как следствие, серьезное увеличение нагрузки на электросистему региона. По данным FT, в период с 23 июня по 3 июля общий спрос на электроэнергию в ЕС вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Испании — на рекордные 16%.

«Аномальная жара проверяет электросистему Европы на прочность из-за резкого роста использования кондиционеров... Этим летом энергетические системы Европы подверглись серьезной нагрузке, поскольку повторяющиеся периоды сильной жары привели к росту спроса на электроэнергию и вынудили электростанции приостановить производство. В то же время жаркая погода вынудила некоторые атомные электростанции сократить мощности или временно закрыться, в то время как гидроэнергетика также оказалась под большой нагрузкой», — отмечается в материале.

В условиях высокой температуры охлаждение реакторов становится более сложной задачей. В результате расположенные во Франции и Швейцарии атомные электростанции временно приостанавливали работу или снижали мощности. По данным аналитического центра Ember, 17 из 18 АЭС во Франции столкнулись с сокращением выработки в июне и июле из-за жары.

Кроме того, под сильной нагрузкой оказались и гидроэнергетические мощности, что еще больше усложнило ситуацию на энергетическом рынке.