Солдаты вне закона: как Израиль строит «модель безнаказанности»

Израиль закрывает большинство дел, открытых в отношении солдат его армии по обвинению в военных преступлениях в войне с ХАМАС, сообщает The Guardian со ссылкой на данные организации Action on Armed Violence (AOAV).

По ее информации, девять из десяти подобных дел завершаются без каких-либо последствий. Исследователи AOAV Иэн Овертон и Лукас Цанцурис заявили, что Израиль тем самым пытается создать «модель безнаказанности», даже если дела связаны с «наиболее серьезными или публичными обвинениями в правонарушениях со стороны» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Организация насчитала 52 дела, заведенных с октября 2023-го по июнь 2025-го. Только в одном случае расследование завершилось тюремным сроком для солдата. Еще в пяти делах был установлен факт нарушений, наступила ответственность, например, в виде увольнений. Остальные дела остались без продолжения или были закрыты.

Среди инцидентов, расследования которых не были завершены, организация назвала гибель 112 палестинцев при получении гуманитарной помощи в феврале 2024 года; авиаудар по палаточному лагерю в Рафахе в мае того же года, приведший к 45 жертвам; гибель еще 31 палестинца в июне 2024-го во время раздачи гумпомощи.

Guardian приводит заявление ЦАХАЛ, согласно которому «любое сообщение» о «неправомерных действиях военнослужащих армии» проходит «первичную проверку независимо от источника» с целью определить, «есть ли обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления». В августе прошлого года сообщалось о возбуждении 74 дел из-за нарушений со стороны военных — жестокого обращения с задержанными, воровства боеприпасов, военных преступлений и т.д.