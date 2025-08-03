USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Новость дня
Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россия и Китай показывают мускулы в Японском море

11:39 651

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море для практической фазы российско-китайских военно-морских учений. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025», — говорится в официальном сообщении.

Учения направлены на отработку совместных действий флотов двух стран, повышение взаимодействия и укрепление военного партнерства. 

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 869
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3899
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8190
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6237
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1508
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3228
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2806
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7767
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13465
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5428
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3190

ЭТО ВАЖНО

США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить
США и Израиль ставят на Азербайджан… Но и Турцию бы с Нетаньяху примирить актуальный комментарий
12:31 869
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны
Иранские прокси открыли огонь. Ирак в омуте новой гражданской войны наш комментарий
01:52 3899
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе
В городе Сочи горящие ночи. Взрывы и пожары на нефтебазе видео; обновлено 10:56
10:56 8190
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка
Дуэль безбашенных: Орешник против Орешка наша аналитика
00:31 6237
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
Турция может закрыть путь атомным подлодкам США
11:53 1508
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
Мир на условиях Кремля: что скрывают заявления Лаврова и Путина?
10:25 3228
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию
Новые бои: курды атаковали сирийскую армию видео
09:10 2806
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США
Крах друга Трампа в Турции. И Саудовская Аравия – больше не брат США главная тема
03:26 7767
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
В России задержали главу азербайджанской диаспоры все еще актуально
2 августа 2025, 22:10 13465
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов!
Проклятые капиталисты: яхта за 645 миллионов долларов! наш комментарий
06:00 5428
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши
Поздний капитализм превращает конец света в еще одну форму роскоши наш комментарий
05:51 3190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться