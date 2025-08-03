Россия и Китай показывают мускулы в Японском море

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море для практической фазы российско-китайских военно-морских учений. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025», — говорится в официальном сообщении.

Учения направлены на отработку совместных действий флотов двух стран, повышение взаимодействия и укрепление военного партнерства.